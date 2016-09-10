藝術入厝 客家圓樓變身一日美術館

苗栗縣文化觀光局「藝術入厝」計畫，今天在高鐵苗栗站旁的客家圓樓舉辦「一日美術館」活動，透過靜態展覽及民眾互動參與創作，展現生活藝術與公共空間多元樣貌。

苗栗縣特色場館「客家圓樓」今天很藝術！縣府文觀局邀請縣內青年藝術團隊行深工作室在圓樓內進行現代創意展覽，除以文字、繪畫搭配既有空間營造藝文特色外，更有不少互動式創作，苗栗縣長徐耀昌與參訪學童都拿起畫筆恣意揮灑，共同完成獨特作品。

策展單位在客家戲台上架起大型白色畫布，左右兩端黑色圓點，正是所有參與創作者的起點，徐耀昌率先拿起彩筆在兩端點間畫上彎曲線條，其他人陸續接力彩繪。策展人陳鵬文說，人生就如同每條畫布上的線條，會在某些時刻與他人重疊、交會，也會分離、走向不同方向。

徐耀昌指出，藝術表現形式多樣化，希望透過文創、藝術、青年創意等力量注入在地發展，讓民眾有所啟發，帶領苗栗翻轉，往更好的方向前進。

策展人陳鵬文是苗栗返鄉青年，積極推動在地文創藝術，他說，許多人都以為藝術高不可攀，但其實親近、參與藝術並不難，「就像畫一條線串起兩個端點一樣簡單」。

陳鵬文指出，「一日美術館」活動雖僅有1天，希望從今以後參與、欣賞過的人，都能打開心胸，不只以藝術家的眼光看待生活週遭每一項物件，更能勇於表達自己、共同創作，共享生命美學的多元樣貌。

縣府文觀局爭取文化部補助，辦理「藝起入厝」計畫，除邀請冰島、印尼、香港等國外藝術家至蘆竹湳社區駐村創作外，也在苗栗火車站、高鐵站等各場域進行藝術串聯活動，今天客家圓樓「一日美術館」為其中之一。1050910

(中央社)