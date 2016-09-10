江泰權助陣天津獅 中國棒球聯賽6度奪冠
2016年第13屆中國棒球聯賽9日落幕，有台灣教練江泰權助陣的天津雄獅隊，以直落三擊退北京猛虎隊，繼2011年後第6度舉起冠軍盃。天津隊教頭焦益獲得「最佳教練獎」，來自台灣的江泰權是教練團成員之一，協助訓練多年功不可沒。
天津隊在例行賽以20勝10敗排名第1，按賽制需接受第2名北京隊的挑戰，賽制是5戰3勝制。上周在客場的2連戰天津都贏得勝利，取得聽牌優勢，昨天以10比5再下一城，3連勝橫掃北京隊，奪得冠軍。
中國棒球聯賽從2002年開打，首屆冠軍即為天津雄獅，中間一度停辦，去年冠軍是由台灣教頭呂文生執教的江蘇天馬隊奪得，今年又回到江泰權協助訓練的天津隊手中。
江泰權表示，去年因為贊助問題未談攏，天津是派二軍參加聯賽，打第4名。今年例行賽名次依序是：天津、北京、上海金鷹、四川蛟龍、江蘇、廣東獵豹。江泰權又說，中國棒球聯賽目前有7支「專業隊」，即天津、北京、上海、江蘇、廣東、四川、河南吉象（在B組），前6隊在A組，另外還有4支B組球隊。
由於2020東京奧運有棒壘球賽，中國棒球又有新的努力方向。不過江泰權強調，最重要的還是明年12月初的第13屆中國全運會，由於是4年一度的盛會，天津又是東道主，而棒球會內賽只有5個名額，首先是爭取參賽門票，接著再全力留下金牌。上屆2013年遼寧全運會，天津在最後1局被北京逆轉，屈居銀牌。
(中時電子報)
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