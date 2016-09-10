打造清水眷村文化園區 蔡其昌盼中央支持

立院副院長蔡其昌（中）邀文化部長鄭麗君（左二）走訪清水眷村，盼將眷村做最妥善的國家級開發。（陳淑娥攝）

立院副院長蔡其昌（右二）邀文化部長鄭麗君（左三）走訪清水眷村，盼將眷村做最妥善的國家級開發。（陳淑娥攝）

清水眷村園區經過10年「保溫」後，目前正進行國際藝術特區發展計畫，規劃為4大區塊，而土地容積率移轉也將完成，立院副院長蔡其昌表示，未來可望結合鄰近港區藝術中心，中央與地方攜手合作，將園區打造成藝文場域新亮點。

立院副院長蔡其昌今天邀請中央文化部長鄭麗君、國防部及文化資產局會勘清水眷村，蔡其昌說，清水眷村「不能再保溫了，煮不熟的！」希望藉由文化部的經費挹注，結合市府力量一起努力，將眷村做最妥善的國家級開發。

文化部長鄭麗君表示，除考量升為國家級，包括資源及經費的挹注、跨部會協調平台外，從上游進行整合將與國家政策更結合，而歷史記憶、眷村生活風貌及周邊文化特色等，在地性發展十分重要；眷村可保留居住空間，比如眷村戶回溫、藝坊進駐、藝術家long stay等，延續居住功能讓眷村更有味道。

鄭麗君提出幾個發展面向，包括文化實驗室的概念、文化教育體驗示範區、文化與科技的結合等，而眷村基地附近有中小學、大學及港區藝術中心，是一個極具特色的區域，可以充分運用結合。

清水眷村文化園區工程經費約3.16億元，期程為104-111年，規劃為街頭藝術基地計畫、陶藝藝術特區、遺址展示園區、繪本故事園區等4大區塊。

(中時)