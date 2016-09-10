江文也音樂會 國台交演繹台灣聲音
完成多位資深台灣作曲家專場音樂會如郭芝苑、李泰祥、馬水龍、錢南章、賴德和、潘皇龍、游昌發、蕭泰然之後，國立台灣交響樂團將在下周推出作曲家江文也的專場音樂會。
音樂會將由潛心研究江文也多年的音樂學者劉美蓮擔任製作人，指揮為樂團前藝術顧問簡文彬，有趣的是江文也的舊名也叫「文彬」，兩位同名音樂才子得以在音樂會上跨時空相遇。
江文也1910年出生於台灣，一生在台灣、日本、中國三地不同階段的佇留，在日本習樂，1983年逝於中國。他的音樂，從獨奏小品到管弦樂曲、藝術歌曲到合唱曲，洋洋灑灑，無處不充滿台灣味，雖然技法在當時相當新穎，卻是誠懇質樸。
音樂會上半場演出江文也室內樂作品，包含《在台灣高山地帶》鋼琴三重奏、《漁夫舷歌》鋼琴綺想曲、《台灣山地同胞歌》，由台灣中生代鋼琴家張欽全、樂團首席謝佩殷、大提琴首席李百佳與聲樂家林文俊擔任演出。下半場演出江文也管弦樂曲《汨羅沉流》、舞劇《香妃》選段及於1936年第十一屆奧林匹克獲獎的《台灣舞曲》。
音樂會將在9月17日登場，地點在台中中興堂。為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國台交提供「學生體驗券」，學生以一張百元鈔票就可以進場體驗交響樂團演出的現場震撼。購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國臺交04-23330153。
(中時)
關鍵字：江文也
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。