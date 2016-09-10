江文也音樂會 國台交演繹台灣聲音

完成多位資深台灣作曲家專場音樂會如郭芝苑、李泰祥、馬水龍、錢南章、賴德和、潘皇龍、游昌發、蕭泰然之後，國立台灣交響樂團將在下周推出作曲家江文也的專場音樂會。

音樂會將由潛心研究江文也多年的音樂學者劉美蓮擔任製作人，指揮為樂團前藝術顧問簡文彬，有趣的是江文也的舊名也叫「文彬」，兩位同名音樂才子得以在音樂會上跨時空相遇。

江文也1910年出生於台灣，一生在台灣、日本、中國三地不同階段的佇留，在日本習樂，1983年逝於中國。他的音樂，從獨奏小品到管弦樂曲、藝術歌曲到合唱曲，洋洋灑灑，無處不充滿台灣味，雖然技法在當時相當新穎，卻是誠懇質樸。

音樂會上半場演出江文也室內樂作品，包含《在台灣高山地帶》鋼琴三重奏、《漁夫舷歌》鋼琴綺想曲、《台灣山地同胞歌》，由台灣中生代鋼琴家張欽全、樂團首席謝佩殷、大提琴首席李百佳與聲樂家林文俊擔任演出。下半場演出江文也管弦樂曲《汨羅沉流》、舞劇《香妃》選段及於1936年第十一屆奧林匹克獲獎的《台灣舞曲》。

音樂會將在9月17日登場，地點在台中中興堂。為了鼓勵學生進場欣賞音樂會，國台交提供「學生體驗券」，學生以一張百元鈔票就可以進場體驗交響樂團演出的現場震撼。購票請洽兩廳院售票系統，或電洽國臺交04-23330153。

(中時)