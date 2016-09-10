王晶為炒新片賣舒淇 遭台灣黑道逼拍情色片

王晶當年找舒淇拍三級片。(取自新浪娛樂、舒淇微博)

王晶在飯局上爆料舒淇差點被逼去拍情色片。(取自新浪娛樂)

舒淇幸福升格人妻。(取自舒淇微博)

影后舒淇剛出道時，因為被導演王晶相中拍攝三級片《玉蒲團之玉女心經》，在香港走紅，日前王晶參加飯局，再度談起了這位剛升格當人妻的女星，更爆料舒淇曾遭台灣黑道強逼拍情色片的過往。

王晶日前在飯局上為了推銷自己新片，再度談起舒淇，表示當年認為舒淇潛質很高，會找她拍《玉蒲團》是市場需求，但其實他心中認為舒淇並不適合拍這些電影，所以之後介紹舒淇去拍其他片。

接著王晶又爆料，那時候還有台灣黑道想逼舒淇去拍情色片，自己也找人幫她解決這些事。只是王晶爆料之舉，也被外界批評為是為新片炒作，網友紛紛留言痛罵「人家剛結婚，事情這麼多年過去了現在提往事不合適吧」、「人家剛結婚你就提起《玉蒲團》，害怕大家忘記嗎？」

(中時電子報)