大里公所、中市議長 秋節關懷弱勢

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大里區幼兒園的孩童開心載歌載舞，陪伴養護中心的長輩提前歡度秋節。(林欣儀攝)

中秋節前傳遞愛心，大里區公所今天發動替代役男，到區內安養機構關懷老者，社區團體還現場載歌載舞，氣氛溫馨而熱鬧。台中市議會議長林士昌服務處也舉辦「關懷弱勢慶團圓」活動，特別準備紅包禮券，盼幫助弱勢民眾歡度秋節。

逐一將裝著禮券的紅包發送給弱勢民眾，林士昌說，父親曾教導「有能力就要儘量幫助需要幫助的人」，有感於長輩的教誨，多年來持續關懷弱勢民眾，趁著中秋節前夕，特別準備500元禮券，發送給選區內的弱勢家庭，總計金額近20萬。

而大里區青松護理之家今天熱鬧滾滾，替代役男與永隆社區發展協會、大里幼兒園還孩子陸續演出歌曲、舞蹈，讓住在機構的老人們看得很開心，區長周崇琦還準備月餅逐一發送給長者，預祝他們秋節愉快。

周崇琦表示，透過活動，可以提升替代役公益服務效能，讓他們走入社區、學會關懷，也讓老者們能感受社會溫情，盼藉此達到拋磚引玉的功效，吸引更多人關懷弱勢。

(中時)