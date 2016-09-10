華醫科大迎新 校長扮阿姆斯壯
你看過新生訓練典禮上，校長、學務長、師長扮裝上演時空穿越劇嗎？中華醫事科技大學新生訓練今天登場，由校長曾信超與主管粉墨登場，以阿姆斯壯和嫦娥相會，陪伴新生提早歡度中秋，當場師生零距離、笑聲不斷。
華醫歷年新生訓練，所有新生均須集體接受CPR和AED急救訓練，傳承醫護健康救人的精神與使命，為了迎接新生入學、袪除陌生感，今年更首度顛覆傳統，由校長曾信超帶頭扮裝，副校長楊堉麟、學務長王文正、學輔中心主任顏姿吟、校長室秘書陳欣欣等主管特地粉墨登場，以阿姆斯壯、嫦娥、后羿、吳剛、靈兔等角色輪番上演「穿越時空會華醫」，結合嫦娥奔月和阿姆斯壯登陸月球，娛樂效果十足。
中華醫大105學年度新生訓練9月10、11日一連舉行2天，2000多位新生分成A、B、C、D、E等5個梯次在校園進行各式新生訓練活動及導師、學生、家長見面座談會，了解校務與系務發展願景及特色、認識各行政單位、參觀系館及職能診斷施測，幫助新生在最短的時間內適應大學校園生活。
(中時)
關鍵字：中華醫大
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