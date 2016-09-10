訂月餅卻反悔 矛頭指向空軍松指部

屏東啟智協進會憨兒加緊腳步，趕在秋節前將月餅裝盒。（林和生攝）

一名在屏東啟智協進會擔任社工的李姓男子在臉書透露，有公家機關向他訂了近2千顆月餅，竟然一通電話就不要了，理由是「伙食費不夠」。經查，公家機關就是空軍松山基地指揮部，空軍司令部今晚亦證實此事。

據指出，該名社工是空軍退役弟兄，松指部先前就曾向此機構訂定糕餅訂單，本次原先訂購1900顆，規劃一名弟兄分配2顆，後來上級單位認為數量太多，改為1人1顆，數量才會砍半至900顆左右，可能過程中溝通不當，才會產生誤會。

(中時)