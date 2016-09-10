前台橡董事長黃育徵 今接掌台糖
台糖公司新卸任董事長交接典禮10日在台南市台糖總管理處舉行，前台橡公司董事長黃育徵，在經濟部常務次長楊偉甫監交下，正式接掌台糖，他期許台糖和台灣這塊土地，做無縫的連結。
10日下午3點，在台南市台糖總管理處，黃育徵從前董事長陳昭義手上接下印信；陳昭義說，交接完，工作壓力都放下來了；黃育徵則開玩笑地說，他沒法子那麼輕鬆，並說自己的腳步是沉重的。
楊偉甫至致詞時表示，台糖在陳昭義的領導下，3年多來，績效大幅進步，且建置食安等管理系統，今年3月更收回台灣糖業協會；黃育徵是循環經濟的專才，將為台糖注入新的創意，未來台糖也要配合協助地方政府。
61歲黃育徵，美國賓州大學華頓商學院企管碩士，現任資源循環經濟台灣基金會董事長，過去曾擔任台橡公司董事長，自承是第一次踏進公營企業，程度就像幼稚園，但他會努力學習，讓台糖這塊金字招牌發光發亮。
黃育徵說，他最大自我期許就是台糖和台灣這塊土地做無縫的連結；希望台糖不論組織內外，都能成為最有溫度的國營企業，符合台灣社會大眾的期待，台糖必須帶動有機廢棄物資源化的風潮。
黃育徵表示，台灣蘊藏了豐富的有機資源，以前被視為廢棄物，但在沒有資源的國家，這是非常豐富的資源，台糖要帶動這個風潮，推動資源化廢棄物，特別是新農業，台糖可扮演積極的角色，這是機會，也是責任。
(中時)
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