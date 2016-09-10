視察金門 蔡總統籲放下包袱展開對話

總統蔡英文今天到金門視察小三通業務時重申520就職演說所言，尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，並呼籲兩岸放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。

蔡總統自520就任總統後，今天是首次訪問金門，她上午到陸軍航特部兩棲營和戰車連視導，下午到水頭碼頭商港旅客服務中心大樓，聽取陸委會和交通部等單位有關小三通業務報告。

在聆聽報告後，蔡總統表示，民進黨2000年5月執政後，在隔年1月1日開始實施小三通，獲得國際大幅報導；小三通開啟兩岸隔絕50年後的正常往來，也為後來的大三通立下深厚基礎。

蔡總統表示，小三通是兩岸關係重要的里程碑，承擔兩岸之間的未來發展；展現與善意的互動，雙方就可擱置爭議、求同存異，共同為兩岸人民謀求福祉，創造和平新局。

總統說，兩岸關係是承先啟後的歷史工程，她重申520就職演說中所言，尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，並呼籲兩岸放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。

她說，金門對兩岸和平有重要的歷史意義，來到金門看到小三通15年來累積的豐碩成果，深切期許兩岸關係從小三通的歷史經驗，承擔兩岸關係的未來；堅持兩岸和平往來與和善互動，持續為推動兩岸和平發展做更多、更努力的貢獻。

蔡總統說，來到金門讓她回憶起在陸委會主委任內的點點滴滴。小三通歸功於陸委會、縣市政府和相關單位，以及關注離島建設立委的支持，讓小三通軟硬體設施不斷優化。

總統還提到，現在的水頭商港旅客服務中心大樓是她在陸委會主委任內興建，也是陸委會編列的唯一公共工程預算，「後來也沒了」。總統說，據陸委會主委張小月說，這棟大樓產權現在還是屬於陸委會。

蔡總統在視察水頭碼頭前，還到瓊林的蔡氏家廟參拜。另外，中秋佳節將屆，總統也抽空到總兵署為金門特有的博狀元餅活動「開博」，與民同樂。1050910

(中央社)