販賣機賣手搖飲 食藥署要管
避免自動販賣機食品衛生疑慮，食管署年底前將提自動販賣機販售食品指引，非即時調製的飲品生菌數必須符合包裝食品規定，冷凍、冷藏也都要符合法規。
台灣有愈來愈多無人食品販賣機，如包裝飲品的手搖茶，散裝的現做咖啡、現榨果汁等，目前雖有各類食品管理的法源，但憂心業者混淆，衛生福利部食品藥物管理署擬訂定自動販賣機販售食品指引，統整所有法規，讓業者一目了然。
食藥署簡任技正鄭維智下午受訪表示，以目前最夯的手搖茶販賣機為例，一般現場調製的手搖飲料，每毫升菌落數1萬以下，但因放在自動販賣機賣，可能不會馬上賣出，較易有生菌問題，標準就較嚴，每毫升要200以下。
鄭維智表示，其他如冷藏食品、冷凍食品等，也都要符合現行冷藏、冷凍食品的品管和法規。
至於捷運站常見的智慧物流取貨櫃，鄭維智說，這類型取貨櫃包含民眾網路下單，到取貨櫃拿貨，或當場投幣購買，只要是投幣購買就等同自動販賣機，也應依循自動販賣機受食品指引來做。1050910
(中央社)
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