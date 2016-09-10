推動太陽能 台電進駐屏縣府綠能辦公室
屏東縣政府積極推動綠能產業，率全國之先成立綠能專案推動辦公室，透過單一窗口提供服務，現更進一步與台電合作，邀請進駐縣府協助辦理相關申請案，10日由經濟部長李世光及屏縣長潘孟安共同為此掛牌剪綵，也首創國營事業進駐地方政府先例。
李世光指出，政府推動新能源政策，其實地方政府投入與否，才是政策落實關鍵，他讚許屏東縣是全國綠能推動領頭羊，此次中央與地方攜手合作將成典範，可望加速再生能源推動。
除發展太陽能光電外，潘孟安也透露，與中山、成大黑潮發電計畫研究團隊合作，已在鵝鑾鼻東南方外海25公里處，設置多功能浮式載台，正式進入商轉，未來希望發展更多元、在地化綠能產業。
台電公司屏東區營業處長陳銘樹說，未來會將台電整個業務搬過來，也強調屏東有得天獨厚地理條件，此處每瓩年平均發電量可達1255度，開始躉售後約8年就可回收成本，現場也保證，未來許可案件保證併網、保證躉購20年、保證合理利潤。
陳銘樹說，目前屏縣太陽能發電量佔全台七分之一強，去年累計躉購件數846件、發電量達1億3092萬度，約佔全縣總發電量的3％；今年累計至7月底增加116件申裝，增加躉購度數達7763萬度，一年共可減碳6萬8000公噸，等於180座大安森林公園減碳量，數據相當可觀。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。