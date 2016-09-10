推動太陽能，台電進駐屏縣府綠能辦公室

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台電進駐屏縣府綠能辦公室，經濟部長李世光（中）及屏縣長潘孟安（左2）共同為此掛牌剪綵，也首創國營事業進駐地方政府先例。（林和生攝）

台電進駐屏縣府共同推動綠能政策，也朝向百分百再生能源邁進。（林和生攝）

屏東縣政府積極推動綠能產業，率全國之先成立綠能專案推動辦公室，透過單一窗口提供服務，現更進一步與台電合作，邀請進駐縣府協助辦理相關申請案，10日由經濟部長李世光及屏縣長潘孟安共同為此掛牌剪綵，也首創國營事業進駐地方政府先例。

李世光指出，政府推動新能源政策，其實地方政府投入與否，才是政策落實關鍵，他讚許屏東縣是全國綠能推動領頭羊，此次中央與地方攜手合作將成典範，可望加速再生能源推動。

除發展太陽能光電外，潘孟安也透露，與中山、成大黑潮發電計畫研究團隊合作，已在鵝鑾鼻東南方外海25公里處，設置多功能浮式載台，正式進入商轉，未來希望發展更多元、在地化綠能產業。

台電公司屏東區營業處長陳銘樹說，未來會將台電整個業務搬過來，也強調屏東有得天獨厚地理條件，此處每瓩年平均發電量可達1255度，開始躉售後約8年就可回收成本，現場也保證，未來許可案件保證併網、保證躉購20年、保證合理利潤。

陳銘樹說，目前屏縣太陽能發電量佔全台七分之一強，去年累計躉購件數846件、發電量達1億3092萬度，約佔全縣總發電量的3％；今年累計至7月底增加116件申裝，增加躉購度數達7763萬度，一年共可減碳6萬8000公噸，等於180座大安森林公園減碳量，數據相當可觀。

(中時)