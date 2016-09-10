2外來種植物入侵！土城號召志工清除

志工正在土城山區清除外來種植物。（土城區公所提供）

小花蔓澤蘭。（土城區公所提供）

巴西水竹葉。（土城區公所提供）

新北市土城區導覽志工日前於例行教育訓練路段觀察時，意外發現文筆山步道有巴西水竹葉及小花蔓澤蘭等2項外來種入侵，由於這類入侵性植物會和台灣原生植物爭奪土壤的水分和養分，容易吸引授粉昆蟲導致本土植物授粉機率降低，造成本土植物繁殖力衰退，今日特別號召志工協助清除。

自然景觀協會成員王素卿表示，巴西水竹葉是以「毯墊」方式強勢入侵，周邊往往看不到其他花草的蹤跡。且此植物對環境適應力很強，地下走徑發達會阻礙其他植物生長，所以被認定為全球百大入侵種之一。

至於惡名昭彰的小花蔓澤蘭，名列台灣十大外來入侵種之一，以「勒斃致死法」接近大樹、攀爬植物、悶死樹林，殘害周邊林相，透過無數株的藤蔓纏著樹幹，爬過枝條、包住樹木，使樹木失去與陽光接觸的空間無法行使光合作用而枯萎；小花蔓澤蘭無性繁殖能力強，重新生根及開花後藉由風力傳播種子四散，對周遭環境農地作物及山區林木影響巨大。

土城區公所經建課長蔡慶賢表示，活動結束後本所將請山林志工於各山系巡查時協助隨時監視其生長情形並即時清除，清理後將請清潔隊協助植株進焚化爐以免日後造成生態浩劫，同時將不定期舉辦各項講習活動，以進一步提升志工能力。日後也將號召志工到南天母山區等入侵植物蔓延嚴重的區域進行清除作業，希望維護山林原貌。

(中時)