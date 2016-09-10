台版鈴木一朗 劉芙豪連3年兩位數開轟
中職統一獅「老將」劉芙豪9日對戰義大9局下轟出本季個人第10轟，成為中職本季第21位全壘打達到兩位數球員，更難能可貴的是劉芙豪是唯一以38歲「高齡」連續3年打出兩位數全壘打。
中職本季全壘打滿天飛，現有21位球員全壘打達成兩位數，其中義大林益全連5年兩位數、年紀31歲，猿隊林泓育連4年兩位數、30歲，義大高國輝連4年兩位數、31歲，林智勝與張志豪連3年、34歲與29歲。
只有劉芙豪連續3年達成兩位數全壘打、年齡高達38歲，一點也沒有輸給年輕人，加上今年他的全壘打是在不固定先發或代打的情況下出現，更是不容易，富有挑戰性。
一把老骨頭還能開轟，劉芙豪說：「堅持不斷訓練、放假也要訓練，維持經常訓練的方式不停止，雖然持之以恆很辛苦，如果將它變成生活的一部分，將會成為堅持下去的毅力。」
劉芙豪踏入職棒就開始維持訓練，他表示，他了解訓練很重要、也會產生效果，所以他從來不會想要偷懶。他認為，老將體能退化速度比年輕人快、體能恢復慢，只有靠著各種訓練來維持。
面對不固定先發的不同層次比賽，劉芙豪還有能力駕馭高難度的挑戰，他用「穩定的心態對付不穩定的出賽」克服很多老將「力不從心」的難題，這要歸功他長久以來不間斷的自我訓練與前往日本鳥取重訓中心取經的成果。
(中時電子報)
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