韓政府：Note 7在機艙內務必關電源
南韓國土交通部今天發布勸告稱，三星Galaxy Note 7智慧手機在機艙內務必關閉電源，甚至不得充電。
南韓媒體NEWS 1今天下午在網路報導稱，基於三星電子向使用該公司生產的Galaxy Note 7智慧手機消費者們傳送禁止使用Galaxy Note 7的勸告後，南韓國土交通部也向國民作出前述勸告。
據報導，南韓國土交通部今天發出的勸告指出，使用三星Galaxy Note 7智慧手機的消費大眾在機艙內務必關閉電源，甚至不得充電。
同時，南韓國土交通部還下令禁止利用飛機託運Galaxy Note 7。
主打虹膜識別功能與防水防塵性能的三星年度旗艦手機Galaxy Note 7，最近有用戶在充電時電池出現爆炸，迫使三星電子於2日宣布召回全球250萬支Galaxy Note 7。隨後又發生飛機因Galaxy Note 7充電而起火的事故，導致南韓國土交通部今天發出前述相關勸告。1050910
(中央社)
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