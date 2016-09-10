排班改善無確切時程 台鐵運務員秋節擬休假

台鐵運務員工時協調會議今天召開，產業工會理事周鍇說，雙方對2輪1例有初步共識，但是沒有確切時程，仍會依照原定計畫中秋正常休假。

台鐵運務處今天邀集台鐵企業工會、產業工會共同召開運務員工時協調會議，歷經3個多小時的討論，仍沒有達成共識，台鐵產業工會說，台鐵資方仍沒有釋出足夠善意，中秋節仍會照原本的休假程序，約有1800多人響應。

台鐵產業工會理事周鍇今天接受媒體訪問時表示，台鐵企業工會和資方堅持，現行的日夜休排班方式是民國77年的勞資協議成果，但拿不出證明，卻要2700多人遵守。

他表示，目前有取得初步共識的是2輪1例排班，不過，資方並沒有確切時程，讓產業公會成員憂心，資方只是想要拖過中秋節，而也有不少人認為這次休假勢在必行，「否則資方只會認為有司機可以開車就好，看不起運務人員」。

周鍇說，行政院承諾，會要求交通部在12日之前提出善意回應，產業工會也希望台鐵能承諾1年內採取2輪1例排班，不要一拖再拖。1050910

(中央社)