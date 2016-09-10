百帆齊揚 全國帆船賽花蓮登場

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為期兩天的總統盃全國帆船錦標賽今天登場，花蓮太平洋公園海域百帆齊揚成為另一種美景，主辦單位表示，希望民眾有機會認識風帆，也讓世界知道花蓮之美。

花蓮帆船協會理事長莊枝財表示，今年比賽主要都是國內選手，比較特別的是有一位來自日本石垣島的教練來觀摩，希望下回能帶選手來報名參加。

莊枝財說，目前帆船已屬於亞奧運正式比賽項目，透過賽事舉行及帆船體驗活動，看見帆船運動的力與美，花蓮是一個相當適合帆船活動的場域，希望未來更可以主辦國際帆船比賽，讓世界再次看到花蓮。

主辦單位台開集團董事長邱復生表示，花蓮東邊是太平洋，應該讓各式海洋活動興盛起來，6年前開始推動帆船運動比賽，就是希望在海洋的環境中，大家從認識風帆開始，讓世界知道花蓮。

「105年總統盃全國帆船錦標賽」比賽船型分為國際 420 型、帆船樂觀型、雷射標準型、雷射輻射型、風浪板開放型、風浪板標準型、風浪板 RS/X 型、風浪板T293型等組別，參賽選手分男子組、女子組、公開組(不限性別)等三大組，參賽選手除一般社會組外，也包含國小至大專院校的選手。1050910

(中央社)