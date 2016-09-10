美警PO警世照 大人吸毒開車癱軟載幼童

美國俄亥俄州小城鎮東利物浦警局在臉書上傳照片，顯示1對大人因吸食過量海洛因癱在車子前座，後方載有1名4歲男童，照片今天在社群媒體瘋傳。

路透社報導，東利物浦（East Liverpool）警方在臉書上傳照片和事件經過的報告，47歲駕駛艾柯德（James Acord）和50歲女子巴塞克（Rhonda Pasek）被依孩童危害罪逮捕。

警方在臉書聲明中說：「我們知道這些影像或許會讓有些人不舒服，我們真的很抱歉，但該是時候讓沒吸毒的大眾看看我們現在每天處理的案件狀況。」

照片顯示，艾柯德和巴塞克癱軟在車子前座，嘴巴張開，而男童安靜坐在後座盯著鏡頭。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）網站報導，巴塞克是男童的奶奶，而艾柯德是她的男友。

當時1名警察發現艾柯德行車怪異、忽停忽開，還慢慢停在快車道上，警察說，上前盤查發現艾柯德搖頭晃腦，說話讓人摸不著頭緒，還說要載巴塞克去醫院，試圖想開走，後來自己也不醒人事。

洛時報導，這兩人當時停在一輛校車後面，當校車開走時，警察看到這兩人的車子慢慢滑行最後停下來。（譯者：中央社盧映孜）1050910

(中央社)