為踩舞祭暖身 文華高中高美濕地熱舞快閃

為替「2016台中國際踩舞祭」暖身，文華高中舞蹈班今天下午到台中高美濕地，在夕陽下熱舞快閃，舞出年輕人的年輕與活力，路過的民眾直呼「好感動」。

文華高中舞蹈班曾受邀到日本參與踩舞祭活動，對於踩舞祭所要表現的創意與精神頗能掌握。70位學生今天下午來到高美濕地快閃熱舞，她們自創編排舞蹈，並融入台灣在地文化特色與精神，5分鐘的歌舞表演，就換了4套服裝，服裝多變，令人驚豔。

「台中國際踩舞祭」將在中秋連假舉辦，假期有安排外出旅遊的旅客以及台中當地民眾在中秋假能就近參與，享受踩舞活動帶來的歡樂饗宴。1050910

(中央社)