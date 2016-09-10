台新南向政策 大馬財經報大篇幅報導

馬來西亞主流英文媒體「財經優勢日報」昨日參考Taiwan Today網站內容予以專文報導，詳細介紹台灣的新南向政策推動計劃，凸顯大馬社會對台灣新動向的重視。

為了讓大馬朝野瞭解中華民國行政院於9月5日宣布「新南向政策推動計畫」相關情形，駐大馬代表處昨日洽請大馬主流英文媒體「財經優勢日報」(The Edge Financial Daily)參考Taiwan Today的內容予以專文報導，而該報在昨日以「台灣宣布新南向政策推動計劃」(Taiwan announces New Southbound Policy promotion plan)為題，刊登在第21版「新聞特寫」(Feature)。

專文開頭說，中華民國行政院於9月5日宣布「新南向政策推動計劃」正式啟動，以期帶動台灣經濟繁榮及增進與全球的連結和互動為目的，並引述行政院政務委員鄧振中的致辭，表示「新南向政策推動計畫」是依據總統府今年8月16日通過的「新南向政策」政策綱領訂定。

專文說，該計劃將秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，期望與東協、南亞及紐西蘭與澳洲等18個國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。

專文同時也引述行政院國家發展委員會副主任委員高仙桂的話，表示台灣希望善用本身的優勢，與「新南向政策」有關的國家，藉由資源、人才、市場和技術面的共享與鏈結，創造互利共贏的新合作模式，包括台灣的電子收費系統(ETC)的輸出，以契合夥伴國家的需求。

專文指出，台灣也將從五大創新產業切入，從生物科技到綠能產業，與夥伴國家供應鏈結合；在人才交流方面，擴大台灣獎學金規模，以吸引東南亞國家學生赴台灣就讀，目前東南亞國家共有2.8萬名學生在台灣就讀，希望在2019年讓來台就讀的學生人數倍增。

在資源分享面向，專文指出，「新南向政策推動計劃」將在醫療照護、文化、觀光、農業、科技及中小企業等項目，增進台灣與夥伴國家的雙邊及多邊合作關係。例如，台灣的科技部正與夥伴國家建立國際科技交流管道，外交部也對南亞及東南亞國家人士放寬簽證相關規定，歡迎各國人士前往台灣觀光。

專文也提到在區域鏈結面向，台灣將與非政府組織、海外台商、旅外國人等共同努力，與目標國家共同創造友善經商環境。

專文最後強調，台灣已具備良好的基礎，與東南亞國家推動「新南向政策推動計劃」時機也成熟。根據台灣的經濟部資料顯示，東南亞國家擁有豐富的天然資源，台灣則擁有良好的產業技術，前往東南亞國家投資的台商已超過1萬1000家，總投資額已超過880億美元，此種互惠互利的全面性夥伴關係，可創造雙贏局面。

「財經優勢日報」除了在大馬發行外，也在新加坡設點發行，是大馬第一大英文專業財經日報，為政經、智庫、學研機構、專業人士及社會菁英等每日必讀的報紙。該報的報導除經濟議題外，還包括政治、社會、文化及教育等議題，尤其在專題報導與論壇的精闢剖析論點，深受各界重視，對大馬中、上階層的社會菁英具有重要影響力。1050910

(中央社)