發揮企業責任 台電淨灘為環保獻心力

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為環境盡心力，台灣電力公司台中火力發電廠上午舉辦淨灘活動，結合在地社區、環保志工，約500人在台中港海域撿拾垃圾，雖然忙得汗水直流，但員工們看到海岸線變乾淨，直呼「很值得」。

台電公司副總經理陳蒼賢率同台中電廠、中部施工處員工與鄰里鄉親、環保志工及台中市環保局所屬清潔隊約500人，一大早就在台中電廠周邊努力淨灘，台電指出，不只中部地區，全台各電廠昨天也參與，盼善盡企業的社會責任，為環境而努力。

台電指出，淨灘活動每年舉辦，今年邁入23年，今天經過一整個早上的努力，共清出金屬物垃圾115公斤、塑膠類410公斤、玻璃類480公斤、木材類765公斤和其他類2315公斤，總計4085公斤的各式垃圾，將以每公斤10元換算，捐助款項給董氏基金會作公益。

(中時)