車禍癱瘓又失婚 口足畫家走過幽谷
45歲口足畫家高淑專，原是高薪美容師，但一場車禍改變她的一生。25年前她脊椎重傷癱瘓，第3天丈夫離她而去，留下百萬負債，連兒女也不顧，她一度想輕生，但為了一雙子女勇敢撐下去，如今更在油畫界闖出一片天，走出生命幽谷。
提起這段傷心往事，高淑專不再悲傷，反倒像是說著別人的故事。當年她上班途中，歷經大車禍，從此下半身癱瘓，但患難卻不見真情，她口中的「現代陳世美」狠心拋下妻兒走人，讓她天天以淚洗面，甚至想咬舌自盡。
面對丈夫的無情，她咬牙度過那段低潮歲月，不分晝夜、風吹日曬到市場、銀行等地賣彩券，一手扶養子女成人。原本僅國中學歷的她更奮發向學，從國中讀到大學，成績名列前茅，但後來爆肝不得不中斷學業。
兩年前，她接觸油畫世界，因雙手失去功能，「連捏死螞蟻的能力也沒有」，只好練習以口代手作畫，起初不自覺流口水，嘴巴也痠到不行，但她克服重重難關，沉浸畫畫世界，忘記身體麻痛。她喜歡觀察周遭人事物，從中尋求靈感，勾勒出引人讚嘆美畫。
今天脊椎損傷美人及鬥士選拔大會上，高淑專義賣8幅畫作，捐出20萬元義賣所得做公益。她鼓勵脊椎傷友勿自怨自艾，吃苦當吃補，不該被局限，像她去年參與選美比賽圓夢，今年也參加身障全運會桌球項目，雖然最終敗北，但志在參加，也讓生命更加精彩。
(中時)
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