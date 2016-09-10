中秋送暖 台南國際獅子會4分會關懷弱勢

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國際獅子會10日到學甲區關懷弱勢，與學甲警分局長鄭榮崑（右二）到低收入戶家庭分送慰問金與棉被。（萬于甄攝）

台南國際獅子會古都、仁愛、北門及永恆4個分會，以及台南市資源回收公會等，10日上午到學甲區關懷弱勢家庭，發送99份物資，包含棉被、白米、沙拉油、衛生紙等，讓弱勢家庭感到相當溫暖。

下午獅子會也與學甲警分局合作，為轄區內11個派出所22戶低收入戶家庭，發送1000元慰問金及關懷棉被，學甲警分局長鄭榮崑也親自到受贈者家中慰問，讓受贈者感到相當窩心。

另外，國際獅子會也提供中洲國小4位課輔班學童，每位4000元的課輔助學金。

(中時)