陸客火燒車是司機縱火 政院：沉痛與遺憾

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行政院今天表示，檢方已公布遼寧陸客團火燒車24死調查報告為司機縱火，對此政府表達沉痛與高度的遺憾。

遼寧陸客團火燒車致26死，其中包括24名陸客及遊覽車駕駛蘇明成、導遊鄭焜文2人；桃園地檢署今天偵查終結，調查司機預謀自殺輕生縱火，但蘇明成已死亡，不起訴處分結案。

行政院發言人童振源表示，今日檢方公布國道2號遊覽車火燒車事故調查報告，關於這一起因為司機個人因素，造成24位中國大陸旅客意外身故的不幸事件，政府表達沉痛與高度的遺憾。

童振源強調，政府對於相關的安全管理制度，已經進行全面的檢討改進；未來也將致力改善旅遊運輸品質，確保旅客的安全與各項權益。1050910

(中央社)