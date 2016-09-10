台灣錦鯉文化節在南投 冠軍魚值百萬元
台灣錦鯉文化節今天在南投縣登場，除業者、愛好者展示珍貴錦鯉，同時進行評選賽，獲總冠軍的錦鯉身價超過新台幣百萬元。
台灣錦鯉發展協會今、明兩天在南投縣農工商會展中心舉辦台灣錦鯉文化節，20多家專業錦鯉養殖業者及愛好者設置水池展示，並舉行體長63公分以下的「若鯉賽」評審，獲得全體組總冠、亞、季軍的錦鯉身價都超過100萬元，南投縣長林明溱也到場欣賞。
林明溱說，台灣錦鯉發展協會首次在此辦理展示與評審，縣府非常歡迎，錦鯉是相當受歡迎的觀賞魚類，具有悠久歷史、種類繁多，部分民眾家中飼養錦鯉，可修身養性、獲得精神慰藉，歡迎民眾這兩天到場欣賞。
台灣錦鯉發展協會理事長石造華說，錦鯉文化在日本有超過百年歷史，在台灣約50年，總類分14大類，而世界價值最高的錦鯉約新台幣1200萬元，可見珍貴及受歡迎程度，此次展覽也進行體長63公分以下的「若鯉賽」，每5公分為1個「部別」，各選出前3名。
石造華表示，錦鯉評審相當嚴格，主要審查體型、亮度、各色質地，體型占評分40%為最重比例，錦鯉頭、胸、鰭、肚、尾等部位，都需有勻稱樣貌，其次是亮度，魚身表面要光亮不暗沉，各色質地則依錦鯉品種而定，各顏色須明亮鮮豔且正確，才可獲高分。1050910
(中央社)
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