華航稱非團體協約 律師引據法理打臉

華航空服員6月24日進行罷工、爭取休息時間等權利，華航勞資雙方在勞動部、在勞動部長郭芳煜的邀請下進行罷工協商、並達成7項共識，但桃園市空服員職業工會在6日的會員大會上，卻遭到桃園市勞動局官員稱該協商結果並非「團體協約」，雙方對當天的協商是否為「團體協約」出現歧見，工會律師吳俊達也發文解釋，當天的協議紀錄就符合《團體協約法》中但書規定的「書面同意」。

華航不認該協議為團體協約，稱：「當日該工會參加談判之代表，並非皆為工會會員」，吳俊達反駁，依照《團體協約法》第8條第2項「但書」規定，只要華航書面同意，「協商代表」即可不限於「工會會員」，而6月24日協商會中，包括勞動部長郭芳煜等陪同協商官員、華航董事長何煖軒、華航總經理謝世謙等人，不但同意包括「非工會代表」的委任律師吳俊達、劉冠廷、工會秘書長林佳瑋、顧問毛振飛等人出席，最後更在書面協議記錄上簽字同意。

吳俊達指出，這份「書面協議記錄」本身，已構成《團體協約法》第8條第2項但書規定所說的「書面同意」。他反問：「難不成何、謝兩人當天簽字同意，只是簽來打算『河蟹』大家的？！」直接打臉華航的說法錯誤，且不影響當天已簽訂的團體協約效力。

另外，吳俊達解釋，就算華航不認同當天簽訂的就是團體協約，依照《勞資爭議處理法》第55條第1項、《團體協約法》第6條規定揭示的「誠實信用原則」，再參照最高法院98年台上字第1711號判決理由所闡釋：「再按預約當事人之一方請求他方訂立本約，係以請求他方履行本約為其最終目的，……而買賣預約未經當事人合意解除或失其效力前，預約當事人仍負有訂立本約之義務。……」之法律見解，即便把當時的協議內容當成是個「預約」，華航在法律上仍有義務與工會進一步簽訂「本約」，也就是正式書面的團體協約，以確實誠信履行在勞動部的協商紀錄。

(中時)