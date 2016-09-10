柯文哲：台灣在350年就已經精神錯亂 鄭成功是代表

台北市長柯文哲10日出席「台灣的悲愴年代－從皇民化到二二八」學術研討會。（姚志平攝）

前監察委員黃煌雄創辦的台灣研究基金會上午舉辦「台灣的悲愴年代──從皇民化到二二八事件」研討會。台北市長柯文哲會中表示，台灣在350年前就已經精神錯亂，鄭成功是台灣350年前精神錯亂的代表，還領有海盜執照。

「台灣的悲愴年代──從皇民化到二二八事件」研討會今天舉行，主持人吳密察、主講人黃煌雄，會中邀請台中市長林佳龍、台北市長柯文哲與談。

柯文哲說，鄭成功是台灣精神錯亂的代表，google輸入鄭成功，有兩種造型，一種是中國人，另一種是日本人；但他到底是日本人或中國人、大學生或軍、海盜或官兵？「這些都對」。鄭的家人一部分歸順清廷、另一部分效忠明朝。

柯文哲認為，台灣是苦悶的民族，小時候看歌仔戲，都是被後母苦毒的劇情，連歌曲也是，例如燒肉粽，歌詞就凸顯出失業很嚴重，直到「愛拼才會贏」的歌出來才開始振奮，「就像我們的民族英雄是廖添丁，為何不是羅賓漢，顯示我們是悲苦的民族」。

(中時)