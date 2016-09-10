谷關遊街浴衣嘉年華 泡湯抽日本來回機票

「2016台中好湯溫泉季」系列活動，「谷關遊街趣浴衣嘉年華」今日在谷關溫泉區舉行，除安排浴衣舞等各式表演外，泡湯之餘還能抽大獎。（陳世宗攝）

台中市政府觀光旅遊局舉辦「2016台中好湯溫泉季」系列活動，其中「谷關遊街趣浴衣嘉年華」今日在谷關溫泉區舉行，除安排浴衣舞等各式表演外，還提供搗麻糬及白冷冰棒免費品嚐。另外，溫泉季活動期間消費滿額還有機會抽中台中至日本大分縣來回機票，泡湯之餘還能抽大獎。

今日的谷關遊街浴衣嘉年華，特邀請日本九州大分縣由布院溫泉協會的「八岐大蛇」團隊帶來精彩演出，也安排浴衣舞、松鶴原住民舞蹈、鼓陣等表演，並由市府團隊、谷關溫泉業者、日本動漫COSPALY愛好者等組成遊街隊伍，近300人參加，隊伍綿延數百公尺，盛況空前。

副市長林陵三、觀光旅遊局長陳盛山、經濟發展局長呂曜志等人，也身著浴衣共襄盛舉。林陵三表示，市府推動觀光發展不遺餘力，和日本的交流互動也相當良好，如9月8日市長林佳龍才與日本大分縣知事廣瀬勝貞簽署「兩地友好交流備忘錄」，正式成為姊妹市；而從台中清泉崗國際機場直飛日本大分機場的定期包機也將於9月15日啟航，未來台日觀光交流活動將比以往更熱絡，歡迎踴躍到台中、大分旅遊。

觀光旅遊局長陳盛山表示，市府去年起積極推動溫泉觀光國際交流，去年10月13日先促成台中市溫泉觀光協會與日本鳥取縣三朝溫泉旅館協同組合簽署「促進溫泉交流備忘錄」；11月27日台中市再與日本大分縣政府簽署官方「觀光友好交流合作協定」。

「2016台中好湯溫泉季」系列活動，自9月1日至10月31日展開，活動期間也與南投縣、苗栗縣合作，辦理「中台灣泡湯趣、歡喜消費抽大獎」摸彩活動，行銷中台灣的溫泉區，除推出各式溫泉美食展示及泡湯住宿優惠方案，活動期間只要在台中市、苗栗泰安、南投溫泉區參與活動的店家消費滿500元並上網登錄，就有機會抽中台中至日本大分縣來回機票、iPad Air2（Wi-Fi）、泡湯券等好禮。

(中時)