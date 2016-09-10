牛角燒肉插旗高雄大立精品

高雄第三家牛角燒肉今天在大立精品開幕。（柯宗緯攝）

牛角燒肉大立精品百貨店可以看到180度view相當誘人。（柯宗緯攝）

牛角燒肉開幕期間推出兩波優惠活動及中秋套餐。（柯宗緯攝）

牛角燒肉開幕期間推出兩波優惠活動及中秋套餐。（柯宗緯攝）

牛角燒肉開幕期間推出兩波優惠活動及中秋套餐。（柯宗緯攝）

日本第一大燒肉品牌牛角日本燒肉專門店，在台灣北中南各地拓點迅速，繼去年5月陸續在高雄開立兩家門市後，今天位於大立精品的第3家店正式開幕，推出兩波優惠活動，另搶搭中秋節烤肉商機，即日起至9月18日推出中秋歡樂二人套餐1,499元、中秋團圓四人套餐2,998元。

業者指出，牛角在日本擁有超過600間店鋪，自2002年來到台灣後已經營運了13年，店鋪遍及北、中、南各大重要百貨商圈，迄今擁有21家分店。為因應高雄市場顧客需求，特別選在具有時尚指標的大立精品設利門店，希望繼續傳遞牛角燒肉專門店「感動創造」的品牌精神，同時展現本品牌深耕高雄的決心。

第一波活動時間從9月10日至9月18日，開幕的第一個假日，即(9月10日至11日)，開放平日才有的任您吃優惠。另外針對偏愛「吃巧、吃精緻」的客人，也貼心規劃單點、套餐88折優惠。第二波優惠時間從9月19日至9月30日，更祭出用餐即可以優惠價加購七輪系列商品、歡樂分享打卡禮與Asahi生啤酒買一送一…等好康活動。

除了充滿牛仔味的表演博得現場嘉賓的讚許外，店鋪所在位置的景觀更是令人驚艷-店內擁有180度透明潔淨的落地窗玻璃，向左方，可座覽壽山翠綠，而向右望則可以看見高雄中央公園的城市綠帶，仿如伸手可觸。

詳細內容與活動辦法歡迎至牛角-高雄太立精品店FB查詢。

(中時)