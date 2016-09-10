牛角燒肉插旗高雄大立精品
日本第一大燒肉品牌牛角日本燒肉專門店，在台灣北中南各地拓點迅速，繼去年5月陸續在高雄開立兩家門市後，今天位於大立精品的第3家店正式開幕，推出兩波優惠活動，另搶搭中秋節烤肉商機，即日起至9月18日推出中秋歡樂二人套餐1,499元、中秋團圓四人套餐2,998元。
業者指出，牛角在日本擁有超過600間店鋪，自2002年來到台灣後已經營運了13年，店鋪遍及北、中、南各大重要百貨商圈，迄今擁有21家分店。為因應高雄市場顧客需求，特別選在具有時尚指標的大立精品設利門店，希望繼續傳遞牛角燒肉專門店「感動創造」的品牌精神，同時展現本品牌深耕高雄的決心。
第一波活動時間從9月10日至9月18日，開幕的第一個假日，即(9月10日至11日)，開放平日才有的任您吃優惠。另外針對偏愛「吃巧、吃精緻」的客人，也貼心規劃單點、套餐88折優惠。第二波優惠時間從9月19日至9月30日，更祭出用餐即可以優惠價加購七輪系列商品、歡樂分享打卡禮與Asahi生啤酒買一送一…等好康活動。
除了充滿牛仔味的表演博得現場嘉賓的讚許外，店鋪所在位置的景觀更是令人驚艷-店內擁有180度透明潔淨的落地窗玻璃，向左方，可座覽壽山翠綠，而向右望則可以看見高雄中央公園的城市綠帶，仿如伸手可觸。
詳細內容與活動辦法歡迎至牛角-高雄太立精品店FB查詢。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。