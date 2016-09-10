陸客國道火燒車真相大白 蔡英文PO臉書表關懷

發生在7月19日遼寧火燒車事件，終於真相大白，蔡英文總統今天在臉書PO文，「我要再一次向罹難的中國大陸朋友表示哀悼。我們一定會保持對家屬的關懷，並且提供必要的協助。台灣人的同理心，在這個時候應該毫無保留地表現出來。」

蔡英文今天特地在臉書針對遼寧火燒車事件發文的舉動，不難看出她頻頻對對案釋出關懷與善意，她文中指出，經過檢調單位一個多月的努力，遼寧旅遊團火燒車的真相逐漸水落石出了。「對於駕駛員輕生並連累二十五條寶貴生命的悲劇，我感到非常沉痛。」

(中時)