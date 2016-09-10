澎望安婦人疑中風 海巡及時救援後送

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澎湖望安一名78歲葉姓老婦人，今天疑似中風，澎湖海巡隊及時通報海上執勤巡防艇前往救援，短短70分鐘內後送至三總澎湖分院醫治。

澎湖海巡隊是下午近3時許接獲第13巡防區轉望安衛生所通報指出，望安島上一名78歲葉姓老婦人，診療因腦中風，亟需後送馬公本島就醫。

海巡隊立即通報在線上執勤的巡防艇就近駛往救援，下午4時平安將病患與家屬送抵馬公，再交由澎湖消防局護送至三總澎湖分院作進一步治療。1050910

(中央社)