桃園智慧地政e化 邁向智慧城
桃園市長鄭文燦今天說，地政與戶政是庶政之母，地政也是所有建設基礎，運用VR及3D科技，提供更便利服務，桃園邁向智慧城。
鄭文燦今天出席「智慧地政e化服務行動導覽3D生活」成果發表會暨專業論壇活動，他表示，地政與戶政是庶政之母，地政也是所有建設的基礎，今天活動是由市府與中央研究院、內政部、內政部國土測繪中心、中央大學太空遙測中心合作，運用VR及3D科技，提供更便利的新服務，也讓桃園往智慧城市邁進一大步。
鄭文燦說，台灣在日治時代進行地籍圖的測量，但使用頻繁、年代久遠，加上紙張容易受潮，造成不少誤差，現在透過地籍重測以及衛星定位GPS系統，將地籍數值化，並配合都市計畫的樁界定位，讓地籍圖變得相當精確，避免紛爭。
他也說，衛星定位GPS系統的發展越來越快，虛擬實境的技術也日趨成熟，讓地政變得新奇有趣，這次展區分為「互動體驗區」與「導覽服務區」，「互動體驗區」運用VR技術，讓民眾體驗測量及3D航拍影像的知識與應用；而「導覽服務區」則運用衛星航拍資料、桃園百年歷史地圖、e-GNSS即時動態定位系統及最新的虛擬實境科技等，作為展示重點，讓民眾瞭解及體驗。
鄭文燦指出，今天活動顯示地政走在政府服務的前端，桃園「智慧城市」計畫中，「智慧地政」也是其中重要的一環，未來「航空城計畫」及「亞洲．矽谷計畫」會一併納入「智慧地政」的運用。1050910
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。