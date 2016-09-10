桃園智慧地政e化 邁向智慧城

桃園市長鄭文燦今天說，地政與戶政是庶政之母，地政也是所有建設基礎，運用VR及3D科技，提供更便利服務，桃園邁向智慧城。

鄭文燦今天出席「智慧地政e化服務行動導覽3D生活」成果發表會暨專業論壇活動，他表示，地政與戶政是庶政之母，地政也是所有建設的基礎，今天活動是由市府與中央研究院、內政部、內政部國土測繪中心、中央大學太空遙測中心合作，運用VR及3D科技，提供更便利的新服務，也讓桃園往智慧城市邁進一大步。

鄭文燦說，台灣在日治時代進行地籍圖的測量，但使用頻繁、年代久遠，加上紙張容易受潮，造成不少誤差，現在透過地籍重測以及衛星定位GPS系統，將地籍數值化，並配合都市計畫的樁界定位，讓地籍圖變得相當精確，避免紛爭。

他也說，衛星定位GPS系統的發展越來越快，虛擬實境的技術也日趨成熟，讓地政變得新奇有趣，這次展區分為「互動體驗區」與「導覽服務區」，「互動體驗區」運用VR技術，讓民眾體驗測量及3D航拍影像的知識與應用；而「導覽服務區」則運用衛星航拍資料、桃園百年歷史地圖、e-GNSS即時動態定位系統及最新的虛擬實境科技等，作為展示重點，讓民眾瞭解及體驗。

鄭文燦指出，今天活動顯示地政走在政府服務的前端，桃園「智慧城市」計畫中，「智慧地政」也是其中重要的一環，未來「航空城計畫」及「亞洲．矽谷計畫」會一併納入「智慧地政」的運用。1050910

(中央社)