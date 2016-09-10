北市：中秋前夕農產品供應充分 價格穩

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台北市市場處說，主要批發市場為因應中秋節需求，今天起至15日中秋節當日加強貨源供應，確保各類應節食品供應且價格平穩，至於價格方面，雞豬肉上漲、漁產品平穩、蔬菜下跌。

市場處說，10日果菜批發市場水果到貨量788公噸，平均價格新台幣47.8元/公斤，蔬菜到貨量1505公噸，平均價格30.8元/公斤。

今年度因受年初寒害影響，批發市場6月至8月的夏季水果到貨量較去年同期少10.1%，平均價格較去年同期上漲31.6%。

市場處說，但因近期氣候穩定，各類水果生長良好，水果產量已漸回復正常，其中應節水果部分，今日價格普遍上揚，文旦價格30.5元/公斤，較去年同期略漲；新興梨價格61.7元/公斤，較去年同期略漲。

蔬菜部分，近期天候平穩，無颱風等因素影響，中秋節蔬菜供應量充分，價格普遍下跌，烤肉常見食材如筊白筍、玉米及甜椒等大致供應無虞；漁產品部分，平均價格109.3元/公斤，除魷魚價高外，其餘如透抽、秋刀魚、白蝦、文蛤等供應量充足，整體而言價格平穩。

至於雞肉、豬肉，較去年同期上漲16.3%，主因為去年禽流感疫情嚴重影響買氣，而今年疫情趨緩，市況良好，故價格上漲；豬肉價格近期價格皆維持約73元/公斤，量價相對穩定。

市場處已加強督導台北農產、漁產及畜產公司強化農產品檢驗，包括果菜農藥檢驗、魚貨添加物殘留檢驗及畜產品食品添加物殘留檢驗；並在台北市集主題網建置「好康農產品E網打盡」優惠平價農產品資訊平台，歡迎民眾多加使用。1050910

(中央社)