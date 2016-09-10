軍方取消憨兒月餅 協會：不要再追究

屏東縣啟智協進會憨兒們製作的月餅，遭公家機關在取貨前一天取消，傳出取消單位是軍方。啟智協會工作人員李忠潔表示，這中間有作業上的失誤，包容就好，不要再追究。

這個公家單位取消憨兒訂單的事件，8日經李忠潔在臉書上批露，並呼籲社會能重視憨兒們的努力，不要臨時取消訂單後，在社會上發酵，取消訂單的單位傳出是空軍松指部。

李忠潔表示，整個過程有失誤及協調不良，當初下訂的是軍方的伙夫，他先下訂才上簽呈，這名伙夫預估官兵人數，訂了800份，每份2顆月餅，讓每位官兵1人1份，協會還為此訂做了很漂亮的雙顆月餅盒，沒想到這名伙夫上了簽呈後，長官認為，光月餅就要新台幣4萬元，勢必要縮減其他的加菜，所以，才會有取消訂單的事件發生。

李忠潔表示，這名伙夫原本說留300顆，他說不用了，就把1600顆月餅用來做社區公益，沒想到臉書po出的第2天，縣府社會處、長治鄉代表和長治鄉香楊村長得知消息，馬上認購，一共認購1100顆。

李忠潔說，剩下的500顆，將用來慰問社區的獨居老人。這是軍方人員作業上的疏失，包容就好，不要再追究。

李忠潔表示，他臉書po文的原因，是希望社會不要臨時抽訂單，憨兒們動作慢，都要提早作業，不希望他們的努力白費。

李忠潔今天在臉書上po文「危機就是轉機」，文中表示，「大家也不用再追問是那單位，畢業承辦人也為難，也因這次危機，讓我們有更多月餅來做公益，我們長期接受社會幫忙支持，當我們有能力自己做月餅，也要用自己的手作月餅來溫暖社會，誰說我們永遠只能是被照顧者。」1050910

(中央社)