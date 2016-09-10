高市府：史哲及許銘春接任副市長

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高雄市政府今天發布最新人事，兩位新任副市長是史哲及前法制局長許銘春，還有新任勞工局長鄭素玲。

這項人事案是在下午發布，所有新人事都將於9月12日上任；文化局長遺缺由副局長王文翠代理；許銘春於10月1日上任。

新任副市長史哲是現任文化局長。許銘春是許銘春律師事務所所長；歷任高雄市政府新聞處長、法制局長、高雄市政府訴願審議委員會等職。

鄭素玲現職勞工局祕書，曾任市府客委會祕書、勞工局祕書、教育局祕書、前副市長劉世芳祕書等職。

高雄市長陳菊表示，新任人選皆為一時之選，並且歷經長久市政工作的考驗，同時，也提升團隊的年輕化與女性參與，相信新任人選在未來皆能勝任新職，為市府團隊再創高峰，克盡對市民服務之責。1050910

(中央社)