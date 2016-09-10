三星籲停用Note 7 新機19日上市

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南韓三星電子今天建議三星Galaxy Note 7智慧手機的南韓和美國消費者「停用Galaxy Note 7手機」。配載新電池的新機定於19日上市，消費者可前往換取新手機。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，三星電子網站新聞發布內容建議，使用Galaxy Note 7的南韓消費者請停止使用，並儘快前往三星售後服務站接受必要服務措施。

三星售後服務中心或門市提供Note 7使用者替代用手機，配載新電池的Galaxy Note 7將於9月19日上市，Galaxy Note 7的消費者可前往換取新手機。

南韓國土交通部今天也發出通報建議指出，使用三星Galaxy Note 7智慧手機的消費大眾在飛機機艙內務必關閉電源，甚至不得充電。

同時，南韓國土交通部也禁止以飛機託運三星Galaxy Note 7智慧手機。

報導指出，南韓國土交通部已向航空公司及航空運輸業者下達前述勸告事項，並要求航空公司徹底安檢乘客的手提或託運行李。1050910

(中央社)