凸肚Baby有喜傳聞滿天飛 工作人員一句話打退
去年10月完婚的黃曉明、Angelababy（Baby）即將迎來結婚一周年，外界也對郎才女貌的兩人有許多期許，頻好奇兩人何時拚做人成功，昨(9日)曉B夫妻合體出席慈善夜活動，貼心的黃曉明小心緊扶著穿著飄逸長裙的Baby，眼尖網友發現瘦弱纖細的Baby看來小腹微凸，疑似好事近？對此，工作人員正式否認，解釋只是衣服角度效果啦！
黃曉明、Angelababy完婚以來，懷孕傳聞不間斷，今年2月黃曉明帶愛妻回青島老家過年，全家福照片中，唯獨Baby舉起的是紙杯，便被推測是懷孕不能喝酒，但後來證明是一場烏龍，昨Baby跟黃曉明合體現身，穿淺色洋裝的她小腹微凸，有孕傳聞再起。
對此，《新浪娛樂》詢問了Baby身邊的工作人員，得到的結果是「衣服顯的，有好消息會公布」，一句話打退所有傳聞，也算順道否認Baby懷孕要退出《奔跑吧兄弟》等種種推測了。
(中時電子報)
關鍵字：黃曉明、 Angelababy
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