亞大女籃》朱育勤扛中華先發 打控球壓力大
瓊斯盃幾無上場機會，北市大天母「小朱」朱育勤，首屆亞洲大學女籃錦標賽4戰3場扛起先發控衛，讓這位小將直呼「壓力好大。以前打前鋒上場只要跑空檔，現在要掌握節奏、看隊友機會要想很多。」
首屆亞大女籃新北泰山體育館開打，分組第1的中華隊準決賽迎戰南韓檀國大學。次節中華隊在隊長楊晴、中鋒王維琳內線強攻，聯手打出18比2攻勢逆轉超前，隨後外線也開張，全隊飆進13記三分球，終場83比47血洗南韓挺進決賽，有望以全勝之姿在自家封后。
專為2017台北世大運提前集訓備戰的中華培訓隊，結束赴日兩周移訓，亞大籃檢驗成果，教練團也大膽用兵，首戰和前役對中國、南韓都擺上大三的朱育勤扛主控，即便經驗不若黃柔甄、黃郁婷，「小朱」場上仍逐漸展現大將之風。
下了場朱育勤頻頻苦笑很緊張，兩個多月的集訓，還讓她瘦了3公斤，「打控球最主要是執行戰術能力，鋒線只要跑跑空檔，但現在上了場，就必須觀察隊友站位，掌握節奏。希望自己能夠更穩定，還要克服心理壓力。」
鄭慧芸直言，比賽就是讓年紀輕的球員多磨練，「不能因為有學姊就畏畏縮縮，希望讓她們建立場上不分年紀，不論輩份，自己要肯定自己。」此役中華隊黃鈴娟攻下全場最佳22分包括6記三分球，陳晏宇17分，羅蘋12分。
(中時電子報)
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