綠營接力對內開炮 藍委：乾脆發動倒閣！

綠營大老吳澧培（左1）、辜寬敏（右2）和大咖立委段宜康（右1）、郭正亮（左2）連番對內開炮。（本報系資料照片）

近來綠營大老吳澧培、辜寬敏和大咖立委段宜康、郭正亮連番對內開炮。立法院國民黨團書記長江啟臣今天在臉書po文指出，既然藍綠都認為這個內閣有問題，星期二立院新會期將開議，「朝野不如一起要求內閣改組或發動倒閣」！來順應民意的最大公約數。

江啟臣點出，綠營資政吳澧培曾說林全是絕對用不得、絕對要下台，否則「蔡英文就沒有明天」，還說他認為，李大維不可能是一個他們可以用的人。綠營大老辜寬敏更建議總統蔡英文只要做4年，不要連任，還批林全沒有啟用比自己更有能力的人、用人範圍窄，人事問題是行政團隊的缺點。

接著，民進黨立委段宜康再轟退輔會主委李翔宙及國防部副部長李喜明「愛當官又反改革」，甚至轟兩官員「若不配合民進黨政府請離開」。民進黨立委郭正亮則轟，兆豐紐約出事，當時許虞哲是財政部次長，如今升任部長，如何自己查自己？樂陞通過公開申購，丁克華是櫃買中心董事長，如今升任金管會主委，如何自己查自己？

再者，藍委公布8大顧人怨部長，國防部長馮世寬、交通部長賀陳旦居首。

(集團連線報導)