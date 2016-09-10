浴衣嘉年華 谷關溫泉區熱鬧登場

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和平區長林建堂（右）與公所同仁組隊，參與浴衣踩街活動。（王文吉攝）

谷關溫泉區首屆浴衣踩街活動，吸引200多人穿浴衣參與遊街，隊伍綿延數百公尺。（王文吉攝）

踩街活動出發不到10分鐘，下起滂沱大雨，但眾人仍堅持撐傘走完全程。（王文吉攝）

大分縣由布院溫泉旅館公會派出「日本神樂」20人團體，演出「八岐大蛇」。（王文吉攝）

副市長林陵三（左）機票大獎，家住豐原的劉先生（中）幸運抽中，可免費享受日本大分溫泉之旅。（王文吉攝）

副市長林陵三（右起）、龍谷飯店總經理張明仁、觀旅局長陳盛山，以及和平區長林建堂（左一）也穿上傳統浴衣，帶領遊客踩街。（王文吉攝）

日本知名動漫COSPLAY同好，漫威英雄蜘蛛人、美國隊長也參與遊街。（王文吉攝）

第一屆谷關遊街趣浴衣嘉年華10日在谷關溫泉區熱鬧登場，近200人身穿傳統溫泉浴衣參與遊街，踩街隊伍綿延數百公尺，不過天公不作美，出發不到10分鐘，下起滂沱大雨，活動被迫暫停，但眾人風雨生信心，仍堅持走完全程。副市長林陵三也到場同樂，並表示，老天爺先灑淨，如同天降甘霖，代表喜氣洋洋。

副市長林陵三、觀光旅遊局長陳盛山領軍，包括市府團隊、和平區公所及區民代表會、台中市溫泉觀光協會、谷關溫泉業者團隊，還有遠道而來的日本大分縣由布院溫泉協會都參與踩街活動，從警光山莊沿谷關吊橋、桂花巷步行至遊客服務中心，谷關街道頓時熱鬧非凡。

林陵三表示，台中好湯溫泉季今年首創浴衣遊街，以「感恩祭」概念推動，邀遊客以感恩的心來表達大自然賜予谷關優質溫泉的最高敬意，希望未來每年在溫泉季開始前舉辦，除促進谷關商機，並推廣臺中市觀光產業。

陳盛山指出，台中市剛與大分縣締結姊妹市，由布院溫泉旅館公會特別派出「日本神樂」20人團體，演出「八岐大蛇」，與遊客一同賞遊谷關之美。現場林陵三抽出台中至大分來回機票，由家住豐原的劉先生幸運抽中。

觀光旅遊局和經發局準備現烤大豬、搗麻糬及白冷冰棒等美食，提供給遊客品嚐，體驗谷關的原住民傳統美食，另主辦單位配合寶可夢遊戲，活動期間也在溫泉區的補給站遍灑櫻花林，讓谷關地區成為抓寶勝地。

(中時)