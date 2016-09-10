亞協：重視台日地方交流 非消耗預算

亞東關係協會今天表示，台日基層友好可以影響到日本中央，因此政府一向重視台日地方交流，以及與地方議員橫向聯繫，近日出席相關活動並非消耗預算。

有讀者投書表示，近日各媒體報導在日本和歌山舉行的台日交流高峰會議，應該是被定位為促進台日地方交流的活動，而會議中出現支持台灣加入國際組織的突兀，及外交部下的亞協秘書長特意千里迢迢從國內趕來與會，不免讓人聯想這是為年底消耗預算的行程。

亞協秘書長蔡明耀今天受訪時表示，台日無邦交，中央與地方交流皆非常重要，基層友好甚至可以影響到中央層級，因此雙方推動成立許多親善聯盟，就是要鼓勵並擴大地方交流，特別是日本的政治制度，眾議員與省縣議員有密切夥伴關係，因此政府向來重視與日本地方議員的橫向聯繫。

至於讀者提到千里迢迢趕去與會，蔡明耀澄清，因為他過去曾擔任大阪經濟文化辦事處長，是相關會議的推動者之一，且這次不只是去和歌山，他還訪視福岡辦事處以及熊本縣地震災區情況，因此並非消耗預算。

據報導，台日交流高峰會9月4日在和歌山市登場，中華民國駐日代表謝長廷率駐日官員出席，日本全國日台友好議員協議會派約130名代表出席。全場共約400人，場面熱絡，日方代表歡迎台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）等國際組織。1050910

(中央社)