美國空軍：印度取得戰機技轉至少需1年

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美國空軍部長詹姆斯指出，印度不太可能在今年底獲得F-16戰機的技術轉移，因為通常做出最終決議至少要花費1年、也許1年半的時間。

「印度新聞信託社」（PTI）今天報導，美國空軍部長詹姆斯（Deborah Lee James）受訪時表示，印度很顯然真的希望能獲得技術轉移。

詹姆斯指出，做出技轉決議的關鍵，取決於印度的「來印度製造」（Make in India），到底需要創造多少份工作、需要什麼樣的技術轉移？

就詹姆斯的印象，她認為，印度政府要對技轉做出最終決議，可能至少要1年，也許1年半的時間。

詹姆斯最近才訪問印度，她說，印度不只是想要F-16、F-18的生產線轉移到印度，他們還考慮在印度生產瑞典紳寶（SAAB）獅鷲（Grippon）戰機和其他多種戰機。

她指出，在與印度的討論中，尚未切入產業的實質細節。

詹姆斯說，她與印度的討論包括相互操作的重要性、聯合訓練。當然，美國和世界許多國家都對F-16、F-18有豐富經驗。

她表示，與印度官員也討論到幫助印度空軍現代化的計畫，印度想要的現代化計畫包括共同生產和共同研發技術與轉移技術。1050910

(中央社)