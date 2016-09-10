中市衛局抽檢涼麵1件複驗不合格

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台中市衛生局稽查人員抽檢涼麵。(翻攝照片)

維護食品安全，台中市政府衛生局日前稽查市售涼麵，在24件產品中驗出10件大腸桿菌群超標，經複驗，仍有1件不合格，衛生局已依違反食安法第17條規定進行裁處。

衛生局表示，初驗不合格的分別為大雅區傳宗食品有限公司、雅一商行；西屯區明洪製麵廠、新豐製麵廠；北區永成製麵；豐原區康家涼麵館、永豐製麵廠；大甲區太御食品股份有限公司-大甲廠；西區涼食堂、北屯區涼麵王。日前結果出爐，立即通知業者下架，並限期改善。

經複查，大雅區傳宗食品有限公司自製的「涼麵」大腸桿菌群大於1100MPN/ml(標準:1000 MPN/ml以下)仍與規定不符，衛生局將依違反食安法裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

(中時)