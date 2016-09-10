太神！大谷翔平雙響 累積22轟

陽岱鋼10日對戰樂天苦呑2K。（資料照片／日職洋聯TV）

日職火腿隊前一場比賽贏球後登洋聯第一，今（10）日火腿再戰樂天金鷲隊，「二刀流」大谷翔平轟出雙響砲，我國旅日球星陽岱鋼4打數無安打、苦吞2K，終場火腿7比4打敗樂天、2連勝。

火腿大谷翔平3局上就開炮，近藤健介先打出1分打點安打，大谷補上右外野2分炮；不過，樂天靠著2支陽春彈，追回2分。4局上，近藤健介再敲2分打點安打。

不過，4局下，樂天再度搶回2分，比數追成4比5，逼得火腿換下先發投手高梨裕稔，改由井口和朋、洋投巴斯陸續接手，中繼2局無失分的巴斯拿下勝投。

擔任第4棒的大谷翔平在6局上再轟2分全壘打，本季第2次單場雙響炮、本季個人第22轟，火腿拉大比數7比4直至終場。大谷5打數揮出2支全壘打、拿下4打點。

先發棒次退到第7棒的陽岱鋼4打數無安打，吞下2K，打擊率跌破3成、滑落為2成99，而他的三振次數累積為112次，超過前年的108次。

(中時電子報)