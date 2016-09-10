參加比賽被罰款 泳協：要提升比賽水準

總統盃游泳賽在高雄國際游泳池舉行。（葉士弘攝）

2016年總統盃全國分齡游泳錦標賽在高雄國際游泳池舉行，賽前傳出參賽選手若無法達到成績標準或犯規等情況，必須繳納罰款，引發外界討論，甚至質疑泳協推廣游泳的決心，泳協強調，全國性錦標賽訂立罰款，是要維護比賽水準，不讓選手報名過於浮濫，泳協另辦分區賽的目的，就是要讓基層選手有更多參與空間。

台灣每年共有春季分齡游泳錦標賽、冬季分齡游泳錦標賽、全國分齡游泳錦標賽、總統盃分齡游泳錦標賽等4項由泳協舉辦的全國錦標賽，另外上、下半年各在北中南舉行各2場分區賽，希望能將全國賽等級與一般分區賽有所區分，才設立罰款制度，並已行之有年，今年年初更針對是否在全國錦標賽繼續罰款的意向進行調查，共計64隊中有48隊贊成全國錦標賽延續罰款制度。

參加全國錦標賽的選手，若是比賽時間過長、報名卻棄賽與犯規，就會被處以罰款，主要就是著眼於參加全國錦標賽的選手都能達到一定水準，藉以提升全國錦標賽的強度與精彩度，而剛開始起步的選手們，則可利用分區賽提升實力，努力爭取達到參加全國賽的標準，讓全國錦標賽的位階更高。

罰款制度並非台灣獨有，美國、澳洲等游泳先進國家，也有設立相關罰則，根據泳協民調，大部分基層教練也贊成全國錦標賽設置罰款，可提升比賽水準，更有部分教練強調，其實每個教練都會努力提升自己選手的成績，被罰款的選手並不多。

儘管贊成罰款的教練占多數，但許多教練皆認為，如果設立參賽門檻，比賽進行則應更精緻，例如世界各國舉辦分齡賽，各項比賽都有明確開賽時間，作為選手熱身與調整的依據，但目前台灣的比賽在時間上仍無法精確估算，讓選手調整無所適從，也多少影響表現。

泳協理事長許東雄強調，協會在資源不足的情況下，針對賽制的改革逐步推動，從引進分區賽，到提升全國錦標賽水準，許多來自基層針對全國錦標賽的指教，都會納入協會討論議題中，泳協將持續推動改革

(中時電子報)