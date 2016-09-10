史哲、許銘春接任高雄市副市長

新任副市長史哲。（李義攝）

新任副市長許銘春。（李義攝）

高雄市政府10日傍晚發布最新人事，懸缺多時的首長局處長補實；文化局長史哲及前法治局長許銘春接任副市長，勞工局秘書鄭素玲升任勞工局長。

新任副市長史哲，曾任高雄市新聞處長、行政院勞委會勞工保險局總經理等職務，文化局長任內大力推動閱讀運動，開辦高雄春天藝術節等藝文活動，扭轉高雄是文化沙漠的負面印象，駁二特區更與台北華山並稱為台灣南北兩大文創中心，是市長陳菊倚重的左右手。

新任副市長許銘春，是現任許銘春律師事務所所長，數年前，在陳菊力邀下，曾入府歷任新聞處長、法制局長、高雄市政府訴願審議委員會等職，是陳菊在法律上重要的諮詢對象。

新任勞工局長鄭素玲，中山大學政治研究所畢業，現職高雄市政府勞工局祕書，曾經擔任高雄市政府客委會祕書、勞工局祕書、教育局祕書、劉世芳副市長祕書等職務。

副市長史哲、勞工局長鄭素玲將於9月12日上任，文化局長遺缺由副局長王文翠代理；許銘春則於10月1日上任。

市長陳菊表示，新任人選皆一時之選，並且歷經長久市政工作的考驗，熟悉市政事務，駕輕就熟。同時，也提升團隊的年輕化與女性參與，相信新任人選在未來皆能勝任新職，為市府團隊再創高峰，克盡對市民服務之責。

(中時)