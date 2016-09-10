彭文正質疑節目被打壓 NCC反駁
政論節目「政經看民視」主持人彭文正今天在臉書指兩天收到3封NCC「恐嚇信」，質疑NCC打壓，且經過篩選。NCC說，是轉發3件民眾申訴案給民視，絕沒選擇性成案。
「政經看民視」是彭文正與妻子李晶玉主持，近日節目追打兆豐國際商業銀行紐約分行疑涉洗錢案，彭文正8日在社群網站臉書（facebook）貼出國家通訊傳播委員會（NCC）來函，質疑選擇性成案「民眾」陳情。
彭文正下午又在臉書表示，「今天又收了1封NCC恐嚇信，兩天收了3封，是怎樣啊？！」並貼出3封檢舉函，質疑NCC是經過篩選。
NCC發言人翁柏宗下午受訪表示，8日前收到這3件民眾申訴案，NCC在8、9日寄出，不是持續及選擇性發文，只是一次轉發3件民眾申訴案，但送達時間不一，絕沒有彭文正質疑的選擇性成案。
翁柏宗說，NCC收到民眾申訴後，原就會轉發給相關單位，這次是將申訴案轉發給民視，要求民視處理民眾申訴案，NCC沒做出任何處分，也沒要求更正節目內容。1050910
(中央社)
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