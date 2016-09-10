台灣藝術美食饗宴 雪梨啟航

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台灣社團「台灣日嘉年華會」配合威洛貝（Willoughby）市政府「春季節慶」活動於10至11日舉辦「2016年台灣日」，駐雪梨辦事處副處長蔣嘉一出席並合影。（駐雪梨辦事處提供）中央社 105年9月10日

台灣社團「台灣日嘉年華會」配合威洛貝（Willoughby）市政府年度盛事「春季節慶」活動，於10至11日舉辦「2016年台灣日」，駐雪梨辦事處副處長蔣嘉一代表處長沈正宗應邀出席。

出席活動來賓計有澳洲聯邦城市建設部長Paul Fletcher、聯邦議員Trent Zimmerman、威洛貝市長Gail Giles-Gidney、僑務委員會主任秘書張良民、嘉年華會主委林柏梧及理事長郭廷亮、日本嘉年華會主委Chalker女士及波蘭嘉年華會主委Paczynski等人。

Paul Fletcher部長及Trent Zimmerman議員於致詞時均提及台澳共享自由、民主及多元文化等價值。張良民則感謝在地台灣移民對澳洲及台灣的長期貢獻。

蔣嘉一表示，台灣美食及小吃享譽國際，原住民文化及融合各國特色的現代藝術底蘊讓人驚豔，台灣正積極推動「新南向政策」，這次嘉年華有助促進台澳雙邊文化交流、提升台灣與威洛貝市關係，促進未來雙方在各項藝術領域的合作，及推動在澳人士赴台觀光，感謝澳方協助、台灣民間團體及諸多台灣青年學生熱心幫忙，使嘉年華得以盛大舉辦。

林柏梧致詞時表示，嘉年華會有助當地社群體驗台灣文化魅力、推廣台灣文化特色與美食觀光景點，促進兩地文化及商機交流，相信有助「新南向政策」的推動。

本次活動包含有台灣夜市美食街、傳統美食、魯凱族古謠隊及泰雅風情舞蹈團的舞蹈表演、客家東東樂團及司法部新州管樂隊音樂演出、布袋戲藝陣文化及三太子遊行等。

此外，現場也設有彩繪布袋戲偶、捏麵人、臉譜師及畫糖等親子共遊的遊戲攤位，遊客如織，佳評如潮。1050910

(中央社)