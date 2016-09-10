颱風莫蘭蒂恐登陸 太平洋高壓是關鍵

我要評比

今年第14號颱風莫蘭蒂今天下午2時形成，中央氣象局說，13日晚間到15日是颱風最接近台灣的時候，不排除颱風登陸可能，太平洋高壓將是關鍵。

根據中央氣象局最新資料，輕度颱風莫蘭蒂今天下午2時形成，距離台灣2100公里，正以每小時20公里速度向西北西移動。

氣象局預報員陳伊秀表示，輕度颱風莫蘭蒂路徑還有變數，若太平洋高壓退得快，颱風北轉時間將提早，但若是太平洋高壓消退得慢，颱風也可能登陸台灣，提醒民眾持續留意最新颱風動態。

陳伊秀提醒，由於海溫條件有利颱風發展，因此第14號颱風莫蘭蒂接近台灣時將達中颱強度，另外，加上莫蘭蒂颱風最接近台灣的時間落在13日至15日，適逢中秋大潮，全台都要做好防颱措施。1050910

(中央社)