雲貴交界「世界第一高橋」 今日合龍

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由大陸貴州、雲南兩省共建的世界第一高橋──北盤江大橋，位於杭瑞高速公路貴州省畢節至都格（兩省邊界），10日下午合龍（橋梁最後在中間接合）。

中新網報導，北盤江大橋是杭瑞高速畢都段的控制性工程，位於雲、貴兩省交界，東塔位於貴州省水城縣都格鎮，西塔位於雲南省宣威市普立鄉，由兩省共建。

北盤江大橋橋面至江面高差565公尺，超越之前世界第一高橋「四渡河特大橋」的560公尺，成為目前世界第一高橋；北盤江大橋主橋為鋼桁梁斜拉橋，主跨720公尺，目前列全球同類型橋梁第二。

北盤江大橋全長1341.4公尺，總投資為10.28億元人民幣。該橋順利合龍，意味著杭瑞高速貴州省畢節至都格段建設進入衝刺階段，畢都段預計今年底通車。

(旺報)