雲貴交界「世界第一高橋」 今日合龍
由大陸貴州、雲南兩省共建的世界第一高橋──北盤江大橋，位於杭瑞高速公路貴州省畢節至都格（兩省邊界），10日下午合龍（橋梁最後在中間接合）。
中新網報導，北盤江大橋是杭瑞高速畢都段的控制性工程，位於雲、貴兩省交界，東塔位於貴州省水城縣都格鎮，西塔位於雲南省宣威市普立鄉，由兩省共建。
北盤江大橋橋面至江面高差565公尺，超越之前世界第一高橋「四渡河特大橋」的560公尺，成為目前世界第一高橋；北盤江大橋主橋為鋼桁梁斜拉橋，主跨720公尺，目前列全球同類型橋梁第二。
北盤江大橋全長1341.4公尺，總投資為10.28億元人民幣。該橋順利合龍，意味著杭瑞高速貴州省畢節至都格段建設進入衝刺階段，畢都段預計今年底通車。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。